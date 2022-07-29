تعرف علي الراتب الشهري للمعلمين الجدد

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

كشفت وزارة التعليم أمس (الخميس)، أن المعلمين والمعلمات المعينين على نظام التعاقد الرسمي في الوظائف التعليمية الجديدة سوف يتقاضون راتبًا شهريًا يقدر ب 7588 ريالًا في أول درجة على رتبة معلم ممارس ضمن لائحة الوظائف التعليمية الجديدة.

وتتكون رتبة معلم ممارس من خمسة مستويات مالية تشمل ست درجات للمستويات الأول والثاني والثالث والرابع، فيما يتكون المستوى الخامس والأخير من ثلاث درجات على أن ينتهي السلم المالي في الدرجة السابعة والعشرين وبراتب شهري يصل إلى 20037 ريالًا.

وأعلنت وزارة التعليم موعد فتح باب التقديم على (11547) وظيفة تعليمية، بنظام التعاقد الرسمي وفقاً للائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية على رتبة (معلم ممارس) للعام الدراسي 1444هـ، وسيُفتح باب التقديم يوم الأحد 2 / 1 / 1444هـ الموافق 31 يوليو 2022م الساعة 9ص حتى 9 / 1 / 1444هـ الموافق 7 أغسطس 2022م الساعة 12 صباحاً من خلال نظام جدارة ‏الإلكتروني.