لحظة محاكمة رجل اغتصب طفلة وحملت منه في أمريكا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

أمرت قاضية باحتجاز رجل متهم باغتصاب طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات وحملها من ولاية أوهايو .

وحسب “الديلي ميل” فوينتيس ، 27 سنة ، متهم بتهمتين جنائيتين تتعلقان باغتصاب الطفلة التي سافرت إلى ولاية إنديانا لإجراء عملية إجهاض.

رفض الإفراج عن المتهم

وحكمت قاضية مقاطعة فرانكلين جولي لينش برفض الإفراج عن المتهم بكفالة.

وقالت لينش: “للسماح له بالعودة إلى المنزل ، سيكون التأثير النفسي والصدمات غير مستحق للضحية “. واستشهدت أيضًا بـ “الصدمة الجسدية والعقلية والعاطفية” التي عانت منها الفتاة نتيجة تعرضها للاغتصاب والإجهاض .

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فوينتيس ، من جواتيمالا ، تم استدعاؤه في وقت سابق من هذا الشهر وتم تحديد الكفالة في البداية بمبلغ مليوني دولار. ولا يزال في سجن مقاطعة فرانكلين. حيث يواجه احتمال السجن مدى الحياة دون فرصة للإفراج المشروط.

اعترافات المتهم

وأكدت الفتاة أن فوينتيس هاجمها ، واعترف فوينتيس لمحققي شرطة كولومبوس ، وأكدت اختبارات الحمض النووي للجنين المجهض أن فوينتيس هو الأب ، حسبما قال المدعي العام في مقاطعة فرانكلين دان ماير والمحقق جيفري هون في المحكمة يوم الخميس.

جادل محامي فوينتيس ، بريان بوين ، ضد جلسة استماع بدون سند وطلب دون جدوى من لينش أن يضع سندًا معقولًا. قال إنه لا يوجد دليل على الإساءة الجسدية خارج حالات الاغتصاب أو أن الفتاة وُضعت تحت تأثير المخدرات أو الكحول.

وقال أيضًا إن فوينتيس كان لديه روابط عائلية في كولومبوس ، وأنه لديه وظيفة ، ولا يوجد دليل على تاريخ إجرامي. عاش فوينتيس في المنطقة حوالي سبع سنوات.