«الزكاة»: إلغاء السجلات الفرعية آلياً من نظامنا عند شطب «الرئيسي»

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في تقرير حديث لها (اطلعت «عكاظ» عليه) أنه سيتم المرحلة الثانية من الفواتير الإلكترونية عبر «الربط والتكامل» بدءاً من العام القادم، مع إلغاء السجلات الفرعية آلياً من نظام الهيئة عند شطب السجل التجاري من وزارة التجارة، واعترفت أن هناك 24 % من المخلّصين الجمركيين لم يبدو رضاهم عن أعمالها.

24 % من المخلصين لم يبدُ رضاهم

اعترفت الهيئة أن 24% من المخلصين الجمركيين لم يبدُ رضاهم عن أعمال الهيئة، بما يعادل (رُبع) عدد المخلصين، وبيّنت الهيئة أن المخلصين الراضين عن أعمالها بلغت نسبتهم 76%، و19% من التجار المستوردين والمصدرين ومراجعي الفروع أيضاً لم يبدُ رضاهم عن الهيئة، إذ بلغت نسبة الرضا 81% فقط. وأعلنت الهيئة أنه بدءاً من العام القادم، سيتم إطلاق المرحلة الثانية من الفواتير الإلكترونية عبر «الربط والتكامل» بين أنظمة المكلفين ومنصة الهيئة «فاتورة»، وستتم المرحلة الثانية عبر عدة مجموعات، إذ سيتم تنبيه كل مجموعة قبل بدء دورها بـ 6 أشهر على الأقل، ومن المقرر البدء بأول مجموعة في بداية يناير من العام القادم 2023.

وأكدت الهيئة أن خدمات ضريبة القيمة المضافة الخاصة بطلب الدفع بالتقسيط تستغرق نحو 20 يوم عمل، فيما يتم طلب الاعتراض على إعادة التقييم خلال مدة 90 يوماً، أما طلب القرار التفسيري فيصل إلى 45 يوم عمل، أما طلب الاعتراض على الغرامة فيأخذ نحو 90 يوماً.

768 مطوراً عقارياً استردوا الضريبة

أعلنت الهيئة أنه تمكين أكثر من 768 جمعية خيرية ومطوراً عقارياً من استرداد الضريبة عبر تسجيلهم في البوابة الإلكترونية للهيئة، مع إطلاق نظام «فاحص» بالنسبة الجديدة لتحسين النظام الآلي وأتمتة جميع أعمال التفتيش.

إلغاء السجلات الفرعية آلياً

كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنه سيتم إلغاء السجلات الفرعية آلياً من نظام الهيئة عند شطب السجل التجاري لدى وزارة التجارة دون حاجة المكلف للقيام برفع طلب لدى الهيئة، إضافة إلى تسجيل المنشآت بآلية تسجيل ذكية للمنشآت التي تجاوزت الحد الإلزامي في ضريبة القيمة المضافة، مع تمكين الأفراد المقيمين من طلب شهادة الإقامة الضريبية آلياً عن طريق البوابة.

ربط يومي مع «تداول»

وأفصحت الهيئة أنه تم يتم الربط يومياً مع «تداول» لتمكين الأفراد المستفيدين من منصة «زكاتي» من التعرف على زكاة الأوراق المالية من خلال الربط مع أسعار الإغلاق اليومية للشركات المدرجة في السوق المالية.