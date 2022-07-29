اخبار الرياضه السعوديه هل يصبح «محمد صلاح» الأكثر تأثيراً في إنجلترا

محمد بن مسعود - الدمام - رشح نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي اللاعب محمد صلاح للمنافسة على جائزة أفضل شخصية رياضية مؤثرة في بريطانيا لعام 2022، والمقدمة من منظمة «Ethnicity Awards» البريطانية، التي يتنافس عليها لاعب أرسنال بوكايو ساكا، ولاعب إيفرتون دومينيك كالفيرت ليوين، والعداءان البريطانيان محمد فرح، وأليكس يي، والعداءة البريطانية دينا آشر سميث، والدراج الجنوب أفريقي نيكولاس دلامين، والبريطانية كاتارينا ماري جونسون، ولاعبة رفع الأثقال كارينجيت كاور، والملاكمة البريطانية ناتاشا جوناس، إذ تمنح الجائزة عن طريق تصويت الجماهير، وسيقام حفل توزيع الجائزة يوم 27 أكتوبر، وفق التقرير الذي نشره موقع «RT» الإلكتروني، وأشادت المنظمة، عبر موقعها الإلكتروني، بمحمد صلاح، الذي يعد أكثر المهاجمين تميزاً في العالم.

يذكر أن صلاح وقّع مع «الريدز» عام 2017 وحقق معه العديد من الإنجازات كان آخرها جوائز فردية عدة خلال عام 2022، أبرزها: أفضل لاعب في إنجلترا من رابطة المحترفين، وأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي من اتحاد النقاد، ولاعب العام في نادي ليفربول.

وحصل صلاح على جائزة الحذاء الذهبي بـ 23 هدفاً، وجائزة أفضل صانع ألعاب بصناعته 13 هدفاً، في مسابقة البريميرليغ للموسم الماضي، وتوج برفقة ليفربول بلقبي كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة، كما حصد صلاح جائزة أفضل لاعب أفريقي في العامين 2017 و2018، وحصل على الحذاء الذهبي كأفضل هداف في الدوري الإنجليزي في 2018 و2019 و2022. وبدأ «صلاح» مسيرته مع نادي المقاولون العرب في مصر، قبل أن ينطلق إلى أولى محطاته الأوروبية عن طريق نادي بازل السويسري، ثم تشيلسي الإنجليزي، وفيورنتينا وروما في الدوري الإيطالي، وأخيراً ليفربول في عام 2017، ويبلغ عدد أهداف صلاح في الدوري الإنجليزي الممتاز مع ليفربول 118 هدفاً في 180 مباراة، كما صنع لزملائه في الفريق 48 هدفاً، فيما سجل بقميص تشيلسي هدفين فقط وصنع مثلهما، خلال موسمه الأول مع البلوز موسم 2013-2014، ويتواجد محمد صلاح في المركز الـ20 في جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي عبر التاريخ بالتساوي مع نجم ليفربول السابق ستيفن جيرارد. أما حول مسيرة صلاح مع منتخب بلاده فبدأت منذ 11 عاماً، وتحديداً في سبتمبر 2011 وشارك محمد صلاح مع «الفراعنة» في 81 مباراة، سجل خلالها 45 هدفاً وصنع 25 وخاض صلاح 22 مباراة ودية بقميص منتخب مصر، سجل خلالها 10 أهداف وصنع 7.

وذكر التقرير الذي بثه موقع (RT) عبر موقعه الإلكتروني، أن صلاح توج خلال مسيرته الحافلة بجوائز وألقاب عدة، لم يسبق للاعب مصري تحقيقها، بدأها بجائزة أفضل لاعب صاعد في أفريقيا والممنوحة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في 2012، ثم أتبعها بجائزة الفتى الذهبي من الاتحاد العربي لكرة القدم في العام نفسه. وفي 2013 حصد صلاح إبان لعبه برفقة بازل السويسري على جائزة أفضل لاعب بالدوري في موسم 2013-2014، وبعد انتقاله إلى روما الإيطالي في موسم 2015-2016، حصد جائزة أفضل لاعب بالفريق خلال الموسم، ثم جائزة «غلوب سوكر» كأفضل لاعب عربي في العالم.