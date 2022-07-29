لاعبونا يُنهون إجراءات التسجيل والميزان.. واليوم تنطلق المسابقات رسميًا

محمد بن مسعود - الدمام - أنهى لاعبو منتحبنا الوطني لكمال الأجسام صباح أمس الخميس الموافق 28 من شهر يوليو الجاري اجراءات التسجيل ومراسم الميزان للبطولة العربية في نسختها الـ(22) للرجال والثالثة عشرة للشباب لبناء الأجسام والثانية للفيزيك والكلاسيك فيزيك والتي تستضيف منافساتها الاسكندرية بجمهورية مصر العربية خلال الفترة خلال الفترة من 28 وحتى 31 من شهر يوليو الجاري وبمشاركة 15 بلدًا عربيًا.

لاعبونا يُنهون إجراءات التسجيل والميزان

وشهدت القاعة الخاصة بفندق شيراتون المنتزه بالاسكندرية اجراءات التسجيل والميزان حضورًا كبيرًا من لاعبي المنتخبات العربية الذين حرصوا بالتواجد من الصباح الباكر في هذه القاعة بإشراف ممثلي ومسؤولي اللجنة المنظمة العليا للبطولة وممثلين عن الاتحاد الدولي لبناء الأجسام. كما وحرص إداريي الوفد البحريني بالتواجد مع اللاعبين لمتابعة احتياجاتهم وتسهيل اجراءات تسجيلهم ومراسم الميزان الخاصة بهم وفي مقدمتهم سامي الحداد رئيس مجلس ادارة الاتحاد البحريني لكمال الأجسام واللياقة البدنية الذين كان قريباً من اللاعبين باستمرار.

برنامج البطولة

ومن المقرر أن تنطلق رسميًا صباح اليوم الجمعة الموافق 29 من شهر يوليو الجاري منافسات البطولة بفندق شيراتون المنتزه بالاسكندرية، كما سيشهد اليوم الجمعة أيضا اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربي لبناء الأجسام برئاسة الدكتور عادل فهيم رئيس الاتحاد المصري والعربي والافريقي والنائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لبناء الأجسام وبحضور الدكتور رافاييل سانتونغا رئيس الاتحاد الدولي لبناء الأجسام وبمشاركة ممثلي الاتحاد العربية لبناء الأجسام، حيث من المقرر أن يناقش الاجتماع مستجدات رياضة بناء الأجسام في الوطن العربي وسبل تطويرها والارتقاء بها والبرامج والفعاليات التي سيقدمها الاتحاد العربي خلال الفترة القادمة.

وستبدأ منافسات البطولة صباح اليوم من الساعة التاسعة والنصف صباحًا بأولى المسابقات فئة الماسترز فوق 40 سنة، تليها مسابقة الفيزيك للرجال، ثم الكلاسيك فيزيك، وعند الساعة 5:30 مساءً يعقد اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربي لبناء الأجسام والذي سيحضره اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية، بعدها حفل عشاء تحت رعاية المحافظ على شرف ضيوف البطولة وبحضور كبار الشخصيات، أما يوم غدٍ السبت الموافق 30 من يوليو الجاري فمن المقرر أن تنطلق المنافسات عند الساعة 9:30 صباحًا بأولى المسابقات لفئة الناشئين لكمال الأجسام، تليها مسابقة كمال الأجسام للرجال بجميع أوزانها.

ويترأس سامي الحداد رئيس مجلس ادارة الاتحاد البحريني لكمال الأجسام واللياقة البدنية الوفد البحريني والذي يضم كل من اللاعبين علي إبراهيم والذي سيشارك في مسابقة الفيزيك للرجال، علي صقر البنعلي والذي سيشارك في مسابقة كمال الأجسام فئة وزن 90 كيلوغرامًا وخالد جاسم والذي سيشارك في مسابقة كمال الأجسام فئة وزن 75 كيلوغرامًا.

16 بطاقة احتراف وجوائز مالية لأولى مرة

سيحصل الفائزون في مسابقات البطولة في مختلف فئاتها على 16 بطاقة احتراف، كما خصصت اللجنة المنظمة العليا للبطولة جوائز مالية للفائزين وهي المرة الأولى في تاريخ البطولات العربية، حيث يحصل الفائز بالمركز الأول على جائزة نقدية قدرها 15 ألف جنيه، 10 آلاف جنيه للثاني وخمسة آلاف للثالث ومكملات غذائية ستقدم لأصحاب المراكز العشرة الأولى.