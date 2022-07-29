تنفيذًا لتوجيهات خالد بن حمد بدء فحوصات الرياضيين الإلزامية

محمد بن مسعود - الدمام - تنفيذًا لتوجيهات سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، انطلقت الفحوصات الإلزامية التي وجه سموه لإجرائها لكافة اللاعبين والحكام والطواقم الفنية قبل وبعد جميع الدوريات الكروية الوطنية.

من جانبه أشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة الدكتور عبدالرحمن صادق عسكر إلى أن إلزامية الفحوصات جاءت بناءً على حرص سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة للارتقاء بالرياضة البحرينية من كافة النواحي، واستكمالاً لرؤى سموه فيما يتعلق بمنظومة الرياضة في المملكة من الناحية الفنية التي من شأنها أن تساعد الأجهزة الفنية على القيام بأدوارهم والحصول على أقصى الإمكانات البدنية للاعبين، مع مراعاة المحافظة على صحتهم وسلامتهم، وذلك تحقيقا لتوصيات مؤتمر قلب الرياضيين التي نصت على ضرورة إجراء الفحوصات الشاملة للاعبين والأطقم الفنية والحكام قبل وبعد نهاية الموسم الرياضي.

كما وعبّر عسكر عن شكره نيابة عن الأسرة الرياضية في المملكة لسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة على توجيهاته، موضحا بأن إلزامية الفحص الطبي ستؤدي إلى تطوير الأداء الرياضي في البحرين، إلى جانب المحافظة على صحة وحياة ممارسي الرياضة، مؤكدًا على أن اجتياز هذا الفحص سيكون شرطًا أساسيًا لاعتماد وتصديق عقود اللاعبين المحترفين في مختلف الرياضات.

في حين أثنى الدكتور عبدالرحمن صادق عسكر على التعاون الذي ابداه الدكتور أحمد محمد الانصاري الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية، والقائمون على عيادة فحص القلب الرياضي، مؤكدًا على أن شراكة الهيئة العامة للرياضة مع المستشفيات الحكومية ستثمر عن تحقيق توجيهات سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، والوصول للهدف المنشود من هذه الفحوصات، مشيدًا خلال زيارته الميدانية بالإجراءات والتنظيم المميز للعيادة الخاصة بفحص الرياضيين.

وشهدت انطلاقة الفحوصات مشاركة عدد من اللاعبين والمدربين والحكام الوطنيين، وذلك في مقر العيادة الرياضية بمركز إبراهيم خليل كانو الصحي والاجتماعي بمنطقة السلمانية، والذين عبروا عن شكرهم لسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة على توجيهاته، مؤكدين على أن إلزامية هذه الفحوصات ستسهم في الحفاظ على حياة الرياضيين، بالإضافة إلى تحسين أدائهم البدني واللياقي، معبرين عن سعادتهم وامتنانهم لهذه المبادرة الكريمة من سموه.