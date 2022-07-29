بينها اصفرار الجلد والعينين.. تعرّف على أبرز أعراض الإصابة بالتهاب الكبد الفيروسي

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استعرضت وزارة الصحة، أكثر أعراض الإصابة بالتهاب الكبد شيوعاً، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لالتهاب الكبد الفيروسي.

وأوضحت الوزارة، أن الكبد هو العضو الذي يقوم بتصفية السموم من الدم ومحاربة الالتهابات وعندما يتعرض للعدوى تتأثر وظيفته الحيوية، مبينة أن أكثر أعراض الإصابة بهذا المرض شيوعاً تتمثل باصفرار الجلد والعينين (اليرقان) والبول الداكن والغثيان والقيء.

ولفتت إلى أن المريض قد يُشفى بدون مضاعفات أو تدخل طبي، بينما في بعض الحالات قد تتطور الحالة لتصبح مرضاً مزمناً ثم تصل إلى تليف أو سرطان في الكبد.





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Source akhbaar24

