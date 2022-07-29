نهضة بركان يفوز بلقب كأس العرش المغربي على حساب الوداد

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أكمل نادي الوداد الثلاثية التاريخية الأولى في تاريخه وحقق لقب كأس العرش المغربي على حساب منافسه نهضة بركان. وأضاف الوداد لقب كأس العرش إلى لقبي دوري أبطال إفريقيا على حساب الأهلي والدوري المغربي بعد صراع شرس مع غريمه الرجاء. وفاز الوداد على نهضة بركان بركلات الترجيح بعدما انتهى الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف.

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