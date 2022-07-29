شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلي اليوم.. الاقتراب من أولى الصفقات وجاهزية ثنائي للفريق لمواجهة المقاولون وموقف عودة رمضان صبحي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث عشاق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن أخبار القلعة الحمراء اليوم الخميس، 28/ 7/ 2022، والذي شهد العديد من الأحداث الهامة، أبرزها جاهزية محمد الشناوي وأيمن أشرف ثنائي الفريق لمواجهة المقاولون العرب، السبت المقبل بالدوري العام.

ويستعرض "السعودية سبورت 365" أبرز ما جاء اليوم في أخبار نادي الأهلي كالآتي: -

الأهلي يقترب من مصطفى ميسي وشادي حسين

اقترب النادي الأهلي من التعاقد مع مصطفى ميسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، بالموسم الجديد.

وبات مصطفى ميسي قريب للغاية من قميص المارد الأحمر، بالميركاتو الصيفي، بعد اقتناع البرتغالي ريكاردو سواريش المدير الفني، بقدراته الفنية.

ووضع النادي الأهلي، أيضًا خدمات شادي حسين مهاجم سيراميكا كليوباترا، لتدعيم خط هجومه، إلا أن الصفقة يتم تعطيلها بسبب وجود اقتراحات بعدم إتمامها بسبب كبر سنه.

الأهلي يرفض ضم نجم الاتحاد

تلقى النادي الأهلي، اقتراح من أحد وكلاء اللاعبين، من أجل التعاقد مع هشام صلاح ظهير أيمن الاتحاد السكندري، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأبدى النادي الأهلي رفضه فكرة التعاقد مع اللاعب بالوقت الحالي، خاصةً أن الفريق يبحث عن تدعيم مراكز الأجنحة بناءً على طلب البرتغالي ريكاردو سواريش المدير الفني، بسبب الإصابات المتكررة في هذه المراكز.

الأهلي ينفي التفاوض مع رمضان صبحي

أكد النادي الأهلي، أنه لم يدخل في مفاوضات مع رمضان صبحي لاعب بيراميدز سبورت، من أجل عودته مرة أخرى، إلى التتش.

وأوضح مصدر مقرب من الأهلي، أن النادي لم يتطرق لهذا الأمر تمامًا، وكل الأخبار المتداولة حول دخول الأهلي في مفاوضات مع رمضان صبحي غير صحيحة، وسياسة الفريق وشكل خروج اللاعب من النادي، يمنعان عودته مرة أخرى.