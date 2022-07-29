شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم.. الفريق يواصل عروضه القوية بالدوري بالفوز ضد فيوتشر وصفقة مغربية على الأبواب والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث عشاق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن أخبار القلعة البيضاء اليوم الخميس 28/ 7/ 2022، والذي شهد العديد من الأحداث الهامة، أبرزها فوز الفريق ضد فيوتشر واستمرار صدارته للدوري.

ويستعرض "السعودية سبورت 365" أبرز ما جاء اليوم في أخبار نادي الزمالك كالآتي: -

الزمالك يواصل زحفه نحو الدوري بهدف في شباك فيوتشر

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسيفالدو فيريرا المدير الفني، فوزًا هامًا على نادي فيوتشر إف سي، ضمن منافسات الدوري العام.

ونجح الزمالك في خطف انتصار هام في مشوار مسابقة الدوري، بعد عبور فيوتشر بهدف دون رد بالمباراة التي أقيمت مساء اليوم على ملعب الأهلي والسلام بالجولة السابعة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

وبتلك النتيجة رفع الزمالك رصيده إلى 63 نقطة وابتعد بالصدارة عن أقرب منافسيه، وبات قريب من تحقيق لقب الدوري هذا الموسم.

النقاز يوجه رسالة مؤثرة إلى الجماهير بعد فسخ عقده

أعرب حمدي النقاز لاعب الزمالك السابق، عن اعتذاره لجماهير القلعة البيضاء، وذلك بعد فسخ تعاقده مع النادي، بالفترة المقبلة.

وكان نادي الزمالك قد أعلن عن فسخ التعاقد مع النقاز، مع رد المبالغ التي حصل عليها اللاعب قبل خروجه للإعارة، وعودته مرة أخرى.

وقال النقاز في فيديو مع رئيس الزمالك على موقع "يوتيوب": "أريد أن أعتذر لجماهير الزمالك على الفترة الماضية والموقف الذي حدث".

وأضاف: "أشكر الجماهير لمساندتهم لي عندما كنت في الزمالك، وأشكر مرتضى منصور ونجله على حسن الضيافة، وبالتوفيق للزمالك في الفترة المقبلة".

الزمالك يقترب من صفقة مغربية

أكدت تقارير صحفية مغربية، أن نادي الزمالك دخل في مفاوضات مع اتحاد الفتح الرباطي المغربي للتعاقد مع اللاعب مهدي مبارك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقالت صحيفة "هسبورت المغربية"، إن مسؤولي نادي الزمالك، تواصلوا مع إدارة الفتح الرباطي من أجل معرفة طلباتهم المادية للحصول على خدمات مهدي مبارك، وذلك قبل التوصل مع اللاعب نفسه لتقريب وجهات النظر بين الطرفين.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة الفتح الرباطي ترغب في بيع اللاعب لأى نادي خارجي بعيدا عن أندية الدوري المغربي، مشددة على أنهم في انتظار العرض الرسمي من نادي الزمالك خلال الساعات القليلة المقبلة.

فيوتشر يهدد صفقة الزمالك المنتظرة

دخل نادي فيوتشر إف سي دخل في منافسة قوية مع الزمالك للتعاقد مع النيجيري جون إيبوكا مهاجم إنبي، بالموسم الجديد. وأبدى نادي الزمالك رغبته في التوقيع مع اللاعب، ودخل في تفاوض رسمي مع إيبوكا وبات قريب منه ولكن فيوتشر دخل بقوة خلال الساعات الماضية لخطفه.