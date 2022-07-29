محمد بن مسعود - الدمام - أكد برنامج “حساب المواطن”، أنه لا يمكن للسجين التسجيل في البرنامج، كون شروط الأهلية تتضمن ألا يكون المُستفيد سجيناً.
وأوضح البرنامج في رده على استفسار أحد المغردين، أنه يمكن لزوجة السجين التسجيل كمُستفيد رئيسي واختيار “عائل الأسرة مسجون” ولا يتم إضافة الزوج.
ولفت إلى أنه في حال وجود أبناء للسجين لابد من إرفاق شهادة الميلاد أو بطاقة العائلة في الطلب الخاص بالزوجة.
أخبار قد تهمك
كانت هذه تفاصيل خبر هل يمكن حصول أسرة ” السجين” على الدعم؟.. “حساب المواطن” يوضح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.