هل يمكن حصول أسرة ” السجين” على الدعم؟.. “حساب المواطن” يوضح

محمد بن مسعود - الدمام - أكد برنامج “حساب المواطن”، أنه لا يمكن للسجين التسجيل في البرنامج، كون شروط الأهلية تتضمن ألا يكون المُستفيد سجيناً.

وأوضح البرنامج في رده على استفسار أحد المغردين، أنه يمكن لزوجة السجين التسجيل كمُستفيد رئيسي واختيار “عائل الأسرة مسجون” ولا يتم إضافة الزوج.

ولفت إلى أنه في حال وجود أبناء للسجين لابد من إرفاق شهادة الميلاد أو بطاقة العائلة في الطلب الخاص بالزوجة.