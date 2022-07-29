محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات تبنت جهات حكومية بمحافظة العارضة شرق منطقة جازان مبادرة طرحها شاب لإنقاذ قاصدي المحافظة وأبنائهم من أي مأساة قد تسجل نتيجة للمستنقعات والسيول التي خلفتها الأمطار التي تتعرض لها المنطقة خلال هذه الفترة من العام. وجاءت مبادرة الشاب تركي الحربي بعد أن سجلت جبال الحشر بالداير بني مالك قبل أيام حادثة مأساوية راح ضحيتها ثلاثة أطفال غرقوا جميعاً في مستنقع مائي تكون نتيجة للأمطار. وحملت مبادرة “مرحباً بكم” التي تهدف إلى استقبال زوار سياح العارضة وإرشادهم عن مخاطر السيول والأمطار، وإبراز الوجهات السياحة بالمحافظة وذلك بدعم ورعاية جمعية التنمية ومشاركة الجهات الأمنية المختصة وعدد من شباب المحافظة. وتوقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول الأمطار على منطقة جازان والمحافظات التابعة لها. أخبار قد تهمك

كانت هذه تفاصيل خبر غرق 3 أطفال يدفع جهات حكومية بالعارضة إلى تبني مبادرة شاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.