10 مليون دولار .. واشنطن ترصد مكافأة ضخمة مقابل أي معلومات عن هذا الشخص

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت الخارجية الأمريكية عن مكافأة قدرها 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن رجل الأعمال الروسي يفغيني بريغوجين، الذي تتهمه واشنطن بالوقوف وراء “تدخل موسكو في الانتخابات الأمريكية”.
وأشارت الخارجية إلى أنها تسعى للحصول على معلومات عن بريغوجين و”وكالة أبحاث الإنترنت” والمنظمات الروسية التي على علاقة به، وتدعي الخارجية الأمريكية أن “وكالة أبحاث الإنترنت” التي “يمولها بريغوجين، بدأت عام 2014 العمل على الت
ودخل في المنظومة السياسية الأمريكية، بما فيها الانتخابات الرئاسية عام 2016 بهدف إثارة الفتنة”.
وكانت الولايات المتحدة قد اتهمت روسيا بمحاولات التدخل في الانتخابات الأمريكية، لكن روسيا رفضت جميع هذه الاتهامات، وطالبت واشنطن بتقديم الأدلة التي تثبت هذا التدخل.
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