شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد مباراة الزمالك وفيوتشر اليوم الخميس والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - ترتيب الدوري المصري واحدة من أبرز الموضوعات التي يبحث عنها عشاق نادي الزمالك والكرة المصرية بشكل عام بعد فوز الفارس الأبيض اليوم على يد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز بهدف دون رد في إطار الجولة الـ27 من الدوري المحلى.

ترتيب الدوري المصري

وبهذا الفوز يرتفع رصيد الزمالك إلى النقطة رقم 63 في المركز الأول ويستمر في صدارة الدوري المصري، ويتجمد رصيد فيوتشر عند النقطة رقم 42 في المركز الرابع، وجاء ترتيب الدوري المصري بالكامل على النحو التالي:

1- الزمالك - المركز الأول - 63 نقطة.

2- بيراميدز - المركز الثاني - 59 نقطة.

3- الأهلي - المركز الثالث - 54 نقطة.

4- فيوتشر - المركز الرابع - 42 نقطة.

5- طلائع الجيش - المركز الخامس - 41 نقطة.

6- سموحة - المركز السادس – 40 نقطة.

7- البنك الأهلي - المركز السابع - 37 نقطة.

8- فاركو- المركز الثامن - 35 نقطة.

9- سيراميكا كليوباترا - المركز التاسع - 33 نقطة.

10- الاتحاد السكندري - المركز العاشر - 33 نقطة.

11- المصري - المركز الحادي عشر - 31 نقطة.

12- إنبي - المركز الثاني عشر - 30 نقطة.

13- الإسماعيلي - المركز الثالث عشر - 29 نقطة.

14- غزل المحلة - المركز الرابع عشر - 27 نقطة.

15- الجونة - المركز الخامس عشر - 26 نقطة.

16- المقاولون العرب - المركز السادس عشر - 24 نقطة.

17- إيسترن كومباني - المركز السابع عشر - 24 نقطة.

18- مصر المقاصة - المركز الثامن عشر - 15 نقطة.

مباريات الزمالك القادمة

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة بيراميدز في المواجهة القادمة يوم الأثنين الموافق 1 أغسطس القادم في الجولة الثامنة والعشرين من الدوري المحلي.