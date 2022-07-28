شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. ملخص ونتيجة مباراة الزمالك وفيوتشر في الدوري المصري اليوم الخميس والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الفوز على حساب فيوتشر بهدف دون رد في إطار الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم في المباراة التي جمعت الناديين على ملعب الأهلي وي السلام معقل فيوتشر في مباراة الليلة.

الزمالك وفيوتشر

وكانت نتيجة الشوط الأول من المباراة قد انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف لكلا الفريقين، في شوط كانت في المحاولات من قبل الفريقين قائمة ولكن انتهى كما بدأ اللقاء بالتعادل دون أهداف.

وفي شوط المباراة الثاني دفع كلا المدربين فيريرا وعلى ماهر بأكثر من لاعب من أجل ادراك الموقف وتسجيل الهدف الأول وهدف التقدم وحصد الثلاثة نقاط، حتى وصلت الدقيقة 74 ليسجل محمود حمدي الونش الهدف الأول من ضربة رأس قوية وتنتهى المباراة بفوزالزمالك بهدف دون رد.

تشكيل المباراة

ودخل الزمالك المباراة بالتشكيلة التالية:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي " الونش" – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي

خط الوسط: إمام عاشور – محمد عبد الغني – محمد أشرف " روقا" - سيد عبد الله "نيمار" – أحمد سيد "زيزو".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

مباراة الزمالك وفيوتشر