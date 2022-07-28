شكرا لقرائتكم خبر عن من هو محمد يولا لاعب الطائي الجديد؟ والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي السعودي التعاقد مع المدافع محمد يولا مدافع فريق كالوم ستار الغيني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية من أجل دعم صفوف الفريق للموسم الكروى الجديد 2022-2023، من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

من هو محمد يولا مدافع الطائي الجديد

وكان محمد يولا قد انضم إلى صفوف الطائي لمدة 3 مواسم حتى عام 2025، حيث نشر فريق الطائي ببيان رسمي على الصفحة الرسمية للنادي عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" وكتب عليه "الرياض ستوكهولم حائل" بالوافد الجديد الغيني محمد يولا، وهو أيضًا من مواليد السعودية في العاصمة بالرياض.

محمد يولا يبلغ من العمر 21 عامًا، ويحمل الجنسيتين الغينية والسويدية كما يجيب اللعب في مركز الظهيرين الأيمن والأيسر حيث لعب من قبل في صفوف الدوري السويدي.

ولعب في الموسم الماضي مع فريق أفوان في الدوري الفرنسي الدرجة الخامسة ولعب مع الفريق 19 مباراة في جميع المسابقات، حيث لم يسجل أي هدف وقام بصناعة هدف وحيد.

اللاعب يمتاز بالطول الفارع إذ يبلغ 1.81 سم ويزن 74 كجم.