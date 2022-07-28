برلين تُوقف إنارة معالم أثرية لتوفير الطاقة

محمد بن مسعود - الدمام - بدأت مدينة برلين بوقف إنارة عدد من المعالم والمباني التاريخية، بهدف الانضمام إلى الجهد الوطني لتوفير الطاقة في مواجهة مخاطر النقص.

وفي نهاية المطاف، لن تتم إضاءة نحو 200 مبنى رمزي، بما في ذلك عمود النصر، وقصر شارلوتنبورج، ومبنى البلدية، في الليل.

وأوضحت بيتينا جاراسك (من حزب الخضر) العضوة المسؤولة عن الشؤون البيئية في بلدية برلين، في بيان، «بالنظر إلى الحرب في أوكرانيا والتهديدات الروسية فيما يتعلّق بسياسة الطاقة، من المهم أن نستخدم طاقتنا بأكبر قدر من العناية». وبالتالي ستكون المدينة قادرة على التوفير في استخدام 1400 جهاز مخصّص لإضاءة هذه المواقع.

كذلك، أراد الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير أن يكون مثالاً يحتذى، هذا الأسبوع، عبر إعلانه أن مقر إقامته الرسمي في برلين (قصر بلفيو) لن يُضاء ليلاً، إلا في المناسبات الخاصة، مثل الزيارات الرسمية.

وكانت حكومة المستشار أولاف شولتس دعت قبل أسابع عدّة إلى التعبئة الوطنية من أجل توفير الطاقة التي ارتفعت أسعارها بشكل كبير، بينما من الممكن أن تنخفض الإمدادات.