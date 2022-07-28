سوق الأسهم الأمريكية يغلق على ارتفاع

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس أجرى الرئيسُ الأمريكي جوزيف بايدن – اليوم- اتصالاً هاتفياً بالرئيس الصيني شي جين بينغ.

وناقشَ الجانبان – خلال الاتصال- مجموعةً من القضايا المُهمَّةِ للعلاقات الثنائية وغيرها من القضايا الإقليمية والدولية، إلى جانب معالجة تغيُّرِ المناخ والأمن الصحي.

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