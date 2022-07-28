لحملة البكالوريوس.. ” البنك الأهلي السعودي” يعلن فتح باب التدريب المنتهي بالتوظيف

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن البنك الأهلي السعودي عن فتح باب التسجيل والقبول في (الدفعة الثالثة) من برنامج (رواد الأهلي 2022م) لتطوير الخريجين والمنتهي بالتوظيف.

ويستهدف حملة (البكالوريوس / الماجستير) في مختلف التخصصات الإدارية والمالية والقانونية والتقنية والهندسية، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

نبذة عن البرنامج:

يُعِد برنامج “رُوَّاد الأهلي – SNB Rowad” المتميزين من الخريجين في مختلف التخصصات للعمل في البنك الأهلي السعودي، والتدرج الوظيفي في مناصب قيادية؛ إذ صُمِّم البرنامج بالتعاون مع شركاء إستراتيجيين ليقدم برنامجاً فريداً من نوعه، لإعداد قادة المستقبل خلال رحلة تعليمية مهنية على مدى 12 شهراً!

مراحل البرنامج: ( المصدر )

1- المرحلة الأولى:

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– قبول طلبات الالتحاق واختيار المرشحين.

2- المرحلة الثانية:

– تعيين المتدربين المختارين.

3- المرحلة الثالثة:

– التدريب التفاعلي لمدة 10 أشهر.

4- المرحلة الرابعة:

– التطبيق العملي ومشروع التخرج لمدة شهرين.

5- المرحلة الخامسة:

– التخرج والالتحاق بإحدى إدارات البنك.

6- المرحلة الأخيرة:

– الانضمام إلى برامج تطوير الكفاءات لمتابعة رحلة النمو داخل البنك.

شروط التقديم:

– أن يكون المتقدم / ـة سعودي الجنسية.

– أن يكون المتقدم / ـة حديث التخرج.

– حاصل على درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (الإدارية أو المالية أو الأعمال أو التكنولوجيا أو الهندسة) من جامعة محلية أو دولية معتمدة من وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية.

– يجب ألا يكون موظفًا بدوام كامل و / أو بدوام جزئي مع أي كيان أثناء البرنامج.

– يتقن اللغتين العربية والإنجليزية.

– على استعداد للانتقال إلى الرياض خلال مدة البرنامج (12 شهرًا).

– اجتياز المقابلات والاختبارات والتقييمات التي يديرها البنك الأهلي الوطني بنجاح.

رابط التقديم على برنامج رواد الأهلي 2022م:

– التقديم متاح الأن عبر بوابة توظيف الرسمية للبنك الأهلي، ويستمر حتى الاكتفاء: ( اضغط هنا ) .