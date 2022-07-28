محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات
تعرض طفليا يبلغان من العمر 8 و 6 سنوات، إلى هجوم شرس من قطيع من الذئاب في جمهورية داغستان الروسية، أثناء تواجدهما في أرضي إحدى القرى دون مرافقة الكبار.
وأدى الهجوم إلى مقتل طفل ، بينما أصيب الطفل الآخر بإصابات خطيرة تم نقله على إثرها إلى المستشفى.
وأعلن مكتب المدعي العام في جمهورية داغستان الروسية أن قطيعا من الذئاب هاجم طفلين في إحدى قرى الجمهورية مما أدى لمقتل أحدهما، ونقل الثاني إلى المستشفى.
ووفقا للبيانات الأولية، فقد هاجمت الذئاب ولدين يبلغان من العمر 8 و6 سنوات، كانا في أراضي إحدى القرى دون مرافقة الكبار.
أخبار قد تهمك
كانت هذه تفاصيل خبر قطيع من الذئاب يلتهم طفلين في أرضٍ زراعية بقرية روسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.