قطيع من الذئاب يلتهم طفلين في أرضٍ زراعية بقرية روسية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات

تعرض طفليا يبلغان من العمر 8 و 6 سنوات، إلى هجوم شرس من قطيع من الذئاب في جمهورية داغستان الروسية، أثناء تواجدهما في أرضي إحدى القرى دون مرافقة الكبار.

وأدى الهجوم إلى مقتل طفل ، بينما أصيب الطفل الآخر بإصابات خطيرة تم نقله على إثرها إلى المستشفى.

وأعلن مكتب المدعي العام في جمهورية داغستان الروسية أن قطيعا من الذئاب هاجم طفلين في إحدى قرى الجمهورية مما أدى لمقتل أحدهما، ونقل الثاني إلى المستشفى.

ووفقا للبيانات الأولية، فقد هاجمت الذئاب ولدين يبلغان من العمر 8 و6 سنوات، كانا في أراضي إحدى القرى دون مرافقة الكبار.