محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
حجز المنتخب السعودي الشاب للكرة الطائرة بطاقة الوصول للدور النصف نهائي من بطولة غرب آسيا للكرة الطائرة، عقب تغلبه على المنتخب الإماراتي بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، خلال المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم على صالة مدينة الأمير نايف بن عبد العزيز الرياضية بالقطيف، في إطار منافسات دور الـ 8 من البطولة.
ونجح الأخضر الشاب في الظفر بنتيجة الشوط الأول بنتيجة (25 – 18)، قبل أن يحقق المنتخب الإماراتي الشوط الثاني بنتيجة (25 – 22).المنتخب السعودي استطاع حسم الشوطين الثالث والرابع، بتيجة (25 – 15) في الثالث، و(25 – 8) في الرابع.
يذكر أن المنتخب السعودي سيلاقي نظيره العراقي في مواجهة مثيرة بالدور النصف النهائي عند الـ (7:30) من مساء غد الجمعة.
من جانبه واصل المنتخب البحريني عروضه الجيدة، بعد أن حسم لقاءه مع المنتخب السوري بالتفوق عليه بثلاثة أشواط مقابل لا شيء، جاءت نتائجها على النحو التالي: ” (25 – 22) / (25 – 9) / (25 – 22) “.بدورها صادقت العراق على تألقها منذ انطلاق البطولة، وأكدت وصولها لدور الـ 4 عقب تخطيها الكويت في لقاء تمكن فيه من الفوز بثلاثة أشواط نظيفة، جاءت نتائجها على النحو التالي: ” (25 – 22) / (25 – 23) / (25 – 21) “.
وعلى مستوى باقي النتائج نجح المنتخب القطري في تحقيق انتصاره الأول في البطولة، بتفوقه على المنتخب الأردني بثلاثة أشواط نظيفة في مواجهة تحديد المركزين الـ 9 والـ 10، ليحتل المركز التاسع، فيما اكتفى المنتخب الأردني بالمركز العاشر.
قد يهمك أيضاً :-
- قطيع من الذئاب يلتهم طفلين في أرضٍ زراعية بقرية روسية
- بالفيديو.. الرئيس الإيراني الأسبق يزعم: نبي الله إبراهيم كان “إيرانيا”!
- اخبار الرياضه السعوديه 60 لاعبا ولاعبة في دولية عسير للشطرنج.. غداً
- اخبار الرياضه السعوديه بنصف درزن: تونس تودع جيبوتي
- سواريز يعود رسميًا لناديه القديم ناسيونال
كانت هذه تفاصيل خبر بطولة غرب آسيا للطائرة: أخضر الطائرة يجتاز الإمارات ويتأهل لدور الـ 8 .. والبحرين تعبر سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.