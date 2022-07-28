بالفيديو.. الرئيس الإيراني الأسبق يزعم: نبي الله إبراهيم كان “إيرانيا”!

محمد بن مسعود - الدمام - زعم الرئيس الإيراني الأسبق أحمدي نجاد، إن النبي الله سيدنا إبراهيم كان إيرانياً.
وادعى نجاد خلال في خطابه بمدينة سلطانية بمحافظة زنجان الإيرانية قائلاً: “يجب أن نفخر بأن نبي الله محطم الأصنام إبراهيم الخليل كان من أصول كردية من القومية الإيرانية الأصيلة”.
وأضاف الرئيس الإيراني السابق، في تصريحاته أن “زرادشت” هو نبي إلهي كان أذريا من إيران الكبرى.
الجدير بالذكر أن زرادشت هو رجل دين فارسي، يعد مؤسس الديانة الزرادشتية، وقد عاش في مناطق أذربيجان وكردستان وإيران الحالية، وظلت تعاليمه وديانته هي المنتشرة في مناطق واسعة من وسط آسيا إلى موطنه الأصلي إيران حتى ظهور الإسلام.
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