اخبار الرياضه السعوديه 60 لاعبا ولاعبة في دولية عسير للشطرنج.. غداً

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن رئيس الاتحاد السعودي للشطرنج عبدالله الوحشي، عن انطلاق منافسات بطولة كأس عسير الدولية للشطرنج في نسختها الأولى، غداً ( الجمعة)، وذلك بمدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة في أبها، حرصاً من الاتحاد السعودي للشطرنج في إقامة وتسهيل بطولات شطرنجية متعددة في جميع مدن المملكة، وسعياً لزيادة شعبية هذه الرياضة النخبوية. وتستمر البطولة الدولية لمدة يومين بمشارة 60 لاعبا ولاعبة من 6 دول (السعودية – سوريا – الأردن – اليمن – مصر- أفغانستان)، فيما تواصل اللجنة المنظمة استعداداتها اليومية للبطولة التي ستقام وفق النظام السويسري من 9 جولات لبطولة السيدات، و 9 جولات لبطولة الرجال. وُتعد بطولة كأس عسير للشطرنج، إحدى بطولات الكؤوس التي أعلن الاتحاد السعودي عن تنظيمها في روزنامة النشاط للعام الجاري، حيث يهدف هذا النوع من البطولات إلى نشر رياضة الشطرنج عبر المدن والمناطق بمشاركة اللاعبين واللاعبات من مختلف الدول سعياً لصقل المواهب، ورفع المستويات الفنية من خلال اللقاءات مع اللاعبين واللاعبات المصنفات دولياً من ذوي الخبرة. قد يهمك أيضاً :- اخبار الرياضه السعوديه بنصف درزن: تونس تودع جيبوتي سواريز يعود رسميًا لناديه القديم ناسيونال تيباس: برشلونة على الطريق الصحيح.. وأتمنى عودة كريستيانو عرض من البريميرليج لإنقاذ إدريسا كيسي: حين يتصل بك برشلونة لا تتردد

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