روبرت فيرمينو يدخل حسابات يوفنتوس

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كشفت تقارير عن دخول مهاجم ليفربول الإنجليزي، البرازيلي روبرتو فيرمينو ضمن حسابات يوفنتوس الإيطالي. ويرصد يوفنتوس 20 مليون يورو للتعاقد مع مهاجم ليفربول بعدما باتت فرصه ضعيفة في تشكيل المدرب الألماني يورجن كلوب. وتعاقد ليفربول مع داروين نوينز قادمًا من صفوف بنفيكا البرتغالي في صفقة بلغت نحو 100 مليون يورو.

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