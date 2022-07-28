بورصة المدربين في دوري المحترفين: سيطرة أوروبية..عربي وحيد.. وثلاثي برتغالي

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تواصل فرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، استعداداها لانطلاق الموسم الرياضي الجديد (2022-2023)، بعقد العديد من الصفقات للحصول على الدعم الكافيء في ظل المنافسة الشرسة لتحقيق اللقب أو البقاء وسط الكبار، بالإضافة للتعاقد مع مدربين جداد لضخ دماء جديدة في تلك الفرق المتنافسة.

فبعد نهاية الموسم الماضي لدوري المحترفين، والذي توج بلقبه فريق الهلال، أجرت العديد من الفريق العديد من التغييرات في الأجهزة الفنية، وهناك البعض الأخر أبقى على مدربيه للموسم المقبل.

“سبورت 24” يرصد قائمة مدربي فرق دوري المحترفين في الموسم المقبل.

وجاءت قائمة مدربي فرق الدوري على النحو التالي: “الهلال (الأرجنتيني رامون دياز) – الاتحاد (البرتغالي نونو سانتو) – النصر (الفرنسي رودي غارسيا) – الشباب (الإسباني فيسنتر مورينو) – ضمك (الكرواتي كرشمير ريزتش) – الطائي (البرتغالي بيبا) – الرائد (الروماني سوموديكا).

وتضم القائمة أيضًا كلا من: “الفتح (اليوناني دونيس) – الفيحاء (الصربي فوك رازوفيتش) – أبها (البلجيكي سفين فاندنبروك) – التعاون (البرازيلي شاموسكا) – الاتفاق (الفرنسي باتريس كارتيرون) – الباطن (الكرواتي آلين هورفات) – الخليج (البرتغالي بيدرو ايمانويل) – الوحدة (الإيطالي برونو أكرابوفيتش) – العدالة (التونسي يوسف المناعي )”.

وشهدت القائمة حضور 9 جنسيات أوروبية مختلفة موزعة على 13 فريقًا، ومدرب برازيلي وآخر أرجنتيني، بالإضافة إلى عربي وحيد.

وجاءت المدرسة البرتغالية في الصدارة متمثلة في 3 مدربين وهم مدرب الاتحاد نونو سانتو ومدرب الطائي بيبا، ومدرب الخليج الصاعد حديثا للدوري البرتغالي بيدرو ايمانويل.

ويتواجد ثنائي فرنسي، الأول يكمل مشواره مع الاتفاق، باتريس كارتيرون، والثاني تعاقدته معه إدارة الشباب مؤخرا المدرب فيسنتي مورينو، ونفس الأمر في المدرسة الكرواتية، التي يمثلها الثنائي مدرب ضمك كرشمير ريزتش، ومواطنه آلين هورفات مدربا للباطن.

أما المدرسة اللاتينية لم تحضر بقوة، رغم أن بطل الدوري هو الأرجنتيني مع فريق الهلال، بالإضافة إلى لاتيني آخر مع التعاون، والبرازيلي شاموسكا.

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Source akhbaar24

