وظائف أمن المنشآت .. تفاصيل (الموعد..الشروط ..ورابط التقديم)

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أعلنت قوات أمن المنشآت مُمثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل على الوظائف العسكرية (رجال) على رتبة (جندي أول ، جندي موسيقى).

وأوضحت قوات أمن المنشآت، أن التعيين على الوظائف سيكون في مختلف مناطق المملكة، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

شروط التقديم بوظائف أمن المنشآت

1- أن يكون المتقدم مواطن الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة.

2- أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلـوك والسمعة وغير محكوم عليه بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة.

3- أن لا يكون المتقدم سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماته من أحد الكليات أو المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظف في جهة حكومية.

4- ألا يكون متزوجاً من أجنبية.

5- أن يجتاز المتقدم كافة إجراءات واختبارات القبول.

6- أن يتناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية.

7- توفر المؤهل العلمي والفني للوظيفة المتقدم لها مع ضرورة مصادقة المؤهل العلمي والفني من قبل جهة الاختصاص.

الرتبة والمؤهل لوظائف أمن المنشآت

جندي أول :

شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها + دورة تدريبية معتمدة أو دبلوم لمدة سنة أو أكثر بعد الثانوية العامة للتخصصات المطلوبة أو مؤهل أعلى في ذات التخصص .

أن يكون حاصل على دبلوم أو الدورة التدريبية المعتمدة (لمدة سنة أو أكثر) بعد الثانوية العامة في تخصص :

ميكانيكا سيارات – فني لحام –تبريد وتكييف – كهرباء – فني مولدات – فني خراطة – دعم فني حاسب آلي – شبكات حاسب آلي – برمجيات حاسب آلي.

جندي :

شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها

ملاحظة:

– تعبأ الحقول بمنتهى الدقة وسوف يتم استبعاد كل من يوجد لديه اختلاف في بيانات التسجيل حسب الشروط المعتمدة.

موعد التقديم على وظائف أمن المنشآت:

– أوضحت قوات أمن المنشآن، أن التقديم على الوظائف يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم السبت بتاريخ 1444/01/01هـ الموافق 2022/07/30م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1444/01/06هـ الموافق 2022/08/04م، من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا).

معلومات عن قوات أمن المنشآت

يذكر أن قوّاتُ أمن المنشآت هي إحدى الفروع الرئيسية للقوات العسكرية الخاضعة لوزارة الداخلية، ووفقاً لهيكلها التنظيمي تكون مهمتها توفير الحماية اللآزمة للمنشآت البترولية والصناعية من خارج حرم كل منشأة والتأكد من كفائة أمن تلك المنشآت من الداخل عن طريق المشاركة في إعداد خططها والتفتيش عليها.

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Source almnatiq

