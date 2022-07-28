“صيف السعودية” يستعرض أبرز الوجهات والتجارب السياحية لبرنامج 2022

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كشف برنامج صيف السعودية 2022 وجهات وتجارب الصيف للاستمتاع بأجواء الطبيعة والمغامرات والفعاليات المتنوعة.

وأوضح أن وجهات عسير تتمثل في اكتشاف قرية رجال ألمع، والتنزه في تنومة، وزيارة مناحل عسير، وتذوق المأكولات الشعبية، واستكشاف المدينة العالية.

وأضاف أن فعاليات جدة تتضمن الاستمتاع بالصيد، والغوص في البحر الأحمر، والإبحار إلى جزيرة بياضة، واستكشاف المدينة الاقتصادية.

أما في الطائف فتتضمن برامج الوجهة الاستمتاع بالمغامرات، والتخييم في الشفاء، والتجول في مزارع الورود، وتنفس سحاب الهدا، والانطلاق إلى فوهة الوعبة، والاستمتاع بقطف الفراولة.





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Source akhbaar24

