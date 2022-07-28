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أعلنت شركة ميتا- بلاتفورمز الأمريكية، عن تسجيلها أول انخفاض في إيراداتها ربع السنوية على أساس سنوي؛ وذلك بعد نزوح نحو مليون مستخدم نشط إلى منصات أخرى غير مملوكة للشركة خلال العام الماضي.
وحققت الشركة إيرادات بقيمة 28.8 مليار دولار في الربع الماضي مقارنة بإيرادات تجاوزت 29 مليار دولار خلال الربع الثاني من عام 2021؛ أي بانخفاض بنسبة 1%؛ وهو ما يُعد أول انخفاض في الإيرادات منذ طرحها للاكتتاب العام في عام 2012.
كما سجلت الشركة المالكة لمنصات: “فيسبوك، وإنستقرام، وواتساب”، توقعات ضعيفة لإيرادات الربع الثالث من العام الجاري، وهي من 26 -5.28 مليار دولار للفترة ما بين يوليو وسبتمبر؛ أي أقل ببضعة مليارات من نحو 30 مليار دولار من الإيرادات التي توقعها المحللون.
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Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر بعد خسارتها نحو مليون مستخدم نشط.. “ميتا” تسجل أول تراجع في إيراداتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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