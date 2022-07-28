“الحياة الفطرية” : نقل عقاب مصاب مهدد بالانقراض إلى مركز إيواء لعلاجه

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أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، اليوم الخميس، نقل عقاب مصاب مهدد بالانقراض إلى مركز للإيواء لعلاجه. وقال المركز عبر حسابه بتويتر: “بعد تلقيه بلاغًا من مواطن في منطقة نجران، نقل المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية عقاب سهوب مصاب إلى مركز الإيواء التابع للمركز، ليتلقى الطائر المهدد بالانقراض العلاج وإعادة التأهيل قبل إعادة إطلاقه”. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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