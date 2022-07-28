المحكمة العليا: غدا الجمعة المكمل لذي الحجة والسبت غرة محرم لعام 1444هـ

صدر عن المحكمة العليا اليوم البيان التالي : "بيان من المحكمة العليا" الحمدلله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد فقد اطلعت دائرة الأهلة في المحكمة العليا على ما وردها من المحاكم عن ترائي هلال شهر محرم لهذا العام 1444هـ مساء يوم الخميس التاسع والعشرين من شهر ذي الحجة لعام 1443هـ ـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق 28 / 7 / 2022 م، وبعد اطلاع الدائرة على ما ورد إليها بهذا الخصوص أصدرت القرار رقم ( 160 / هـ ) وتاريخ 29 / 12 / 1443هـ المتضمن: عدم ثبوت رؤية هلال شهر محرم لعام 1444هـ مساء اليوم المذكور؛ وعليه فقد قررت دائرة الأهلة في المحكمة العليا: أن يوم الجمعة 30 / 12 / 1443 هـ ـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق 29 / 7 / 2022م ، هو المكمل لشهر ذي الحجة ثلاثين يوماً ، وأن يوم السبت 1 / 1 / 1444هـ ـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق 30 / 7 / 2022م هو غرة شهر محرم لعام 1444هـ.



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