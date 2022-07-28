فتح القبول في أمن المنشآت السبت المقبل

كشفت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية السعودية للشؤون العسكرية، عن فتح باب القبول والتسجيل لقوات أمن المنشآت على رتبة "جندي أول - جندي" للرجال.

ويبدأ التسجيل خلال الفترة من يوم السبت الموافق 1/ 1/ 1444 هـ، الموافق 2022/07/30م وينتهي يوم الخميس بتاريخ 1444/01/06هـ الموافق 2022/08/04م.

كما أشارت إدارة القبول المركزي إلى أنه يمكن التقديم عبر منصة "أبشر - توظيف".

الشروط

1- أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خدمة الدولة خارج السعودية.

2- أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليه بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة.

3- ألا يكون المتقدم سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماته من أحد الكليات أو المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظف في جهة حكومية.

4- ألا يكون متزوجاً من غير سعودية.

5- أن يجتاز المتقدم كافة إجراءات واختبارات القبول.

6- أن يتناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية.

7- توفر المؤهل العلمي والفني للوظيفة المتقدم لها مع ضرورة مصادقة المؤهل العلمي والفني من قبل جهة الاختصاص.