فتح باب التقديم على 11547 وظيفة تعليمية برتبة معلم ممارس

أعلنت وزارة التعليم موعد فتح باب التقديم على (11547) وظيفة تعليمية، بنظام التعاقد الرسمي وفقاً للائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية على رتبة (معلم ممارس) للعام الدراسي 1444هـ. وسيُفتح باب التقديم يوم الأحد 2 / 1 / 1444هـ الموافق 31 يوليو 2022م الساعة 9ص حتى 9 / 1 / 1444هـ الموافق 7 أغسطس 2022م الساعة 12 صباحاً من خلال نظام جدارة ‏الإلكتروني على منصة مسار بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حسب التخصصات المتاحة، التي تشمل تخصص الرياضيات، اللغة الإنجليزية، إدارة الأعمال، المهارات الرقمية، الفيزياء، الكيمياء، والأحياء. وتتمثل متطلبات التقديم على الوظائف التعليمية في حصول المتقدم على الشهادة الجامعية (البكالوريوس) كحد أدنى في مجال التخصص، ومعادلة الشهادة الجامعية الصادرة من الجامعات خارج المملكة من وزارة التعليم، إضافةً إلى تحقيق المعايير المهنية والشروط المطلوبة بمزاولة مهنة التعليم، وانطباق ضوابط وشروط شغل الوظائف التعليمية على المتقدمين. ولمزيد من المعلومات زيارة نظام جدارة الإلكتروني على منصة مسار بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية .



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