52 عملية ناجحة.. تميز سعودي جديد في فصل التوائم السيامية

تمت اليوم الخميس، في مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال في السعودية عملية فصل التوأم السيامي اليمني مودة ورحمة بنجاح.

وقام بالعملية فريق طبي وجراحي من مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال، وذلك بقيادة المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ورئيس الفريق الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، الذي أكد أنه "تم فصل التوأم بنجاح ودون أي مضاعفات".

وتوقع الربيعة خروج الطفلتين خلال الساعات القادمة بسريرين منفصلين لأول مرة في حياتهما، مشيرا إلى أن كل المشاركين في العملية من أطباء وممرضين وفنيين سعوديون.

يذكر أن التوأم ولدتا ملتصقتين بأسفل الصدر والبطن، وبحسب الفحوصات تشتركان بالكبد والأمعاء، كما هناك اشتباه باشتراكهما بغشاء القلب.

وبعملية اليوم يصل عدد عمليات فصل التوائم إلى 52 ضمن البرنامج السعودي لفصل التوائم السيامية، والتي شملت توائم من 23 دولة في ثلاث قارات حول العالم.