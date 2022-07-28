شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. صفقة النصر المنتظرة مُهددة بسبب ريال بيتيس والان مع التفاصيل

محمد الفلاح -



كشفت تقارير صحفية، أن نادي ريال بيتيس الإسباني دخل في منافسة قوية مع نادي النصر السعودي، للحصول على خدمات واحد من أهداف رودي جارسيا مدرب العالمي بالموسم الجديد.

وكان نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر، دخل في مفاوضات مع الفرنسي حسام عوار لاعب أولمبيك ليون الفرنسي، للحصول على توقيعه بالصيف الجاري.

- جارسيا يطلب ضم حسام عوار

ويرغب جارسيا في التوقيع مع اللاعب وضمه إلى النصر تحت قيادته، خاصةً أنه يعلم قدراته الكبيرة بعدما أشرف على تدريبه مع الفريق الفرنسي.

وأكدت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي ريال بيتيس الإسباني، قدم عرضًا إلى ليون الفرنسي بشأن التعاقد مع حسام عوار، بالميركاتو الصيفي.

- بيتيس يدخل بقوة في التفاوض مع نجم ليون

وتابعت: "بيتيس يريد التوقيع مع اللاعب وعرض مبلغ كبير من أجل الظفر بخدماته، خاصةً أن عوار يرغب في خوض تجربة جديدة".

وكان النصر تعاقد مع جارسيا، قبل بداية الموسم الجديد من أجل المنافسة على لقب دوري وكأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد خسارته في الموسم الماضي.

- صفقات النصر للموسم الجديد



كما نجح العالمي في التعاقد مع كل من، الكولومبي دافيد أوسبينا، الإيفواري جيسلان كونان والبرازيلي لويس جوستافو، لتدعيم صفوفه.

وكان الإيطالي رودي جاليتي، أكد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن النصر قدم عرضًا ضخمًا إلى نادي أولمبيك ليون الفرنسي، من أجل الحصول على خدمات حسام عوار في مقابل 40 مليون ريال، بالصيف الجاري.

- تفاصيل عرض النصر لضم عوار

وتابع: "العرض المقدم يبلغ 10 ملايين يورو، ولكن النادي الفرنسي، رفض ذلك العرض، وطالب يالحصول على مبلغ مالي أفضل".

واختتم: "رودي جارسيا يتواصل مباشرةً مع اللاعب الفرنسي، حيث سبق له أن تولى تدريب صاحب الـ24 عامًا، قبل الرحيل عن أولمبيك ليون في مايو 2021، وهو ما يعزز تواجده بدوري المحترفين السعودي".