شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. الشباب يعلن تعيين مدرب إسباني بقيادة الفريق والان مع التفاصيل

محمد الفلاح -

كشف نادي الشباب السعودي، بشكل رسمي عن المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم، خلال منافسات الموسم المقبل.

وأصدر نادي الشباب، بيان رسمي منذ قليل أعلن خلاله عن تعاقده رسميًا مع المدرب الإسباني فيسنتي مورينو لقيادة الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم، خلال الموسم الجديد.

- مورينو يقود الشباب لمدة موسم واحد

وجاء البيان عبر الحساب الرسمي بموقع النادي على "تويتر": حيث قال: "وقعت إدارة نادي الشباب عقدًا مع المدير الفني الإسباني السيد (فيسنتي مورينو) وطاقمه المساعد لقيادة الفريق الأول لكرة القدم وذلك لمدة موسم رياضي".

وتابعت: "بدورها تمنت إدارة النادي التوفيق لمورينو في مهمته الفنية المقبلة مع شيخ الأندية، بمنافسات الموسم الجديد.

- الشباب يفتتح مبارياته الودية بالفوز على لاس بالماس

ويخوض الشباب معسكره الاعدادي للموسم الجديد، في مدينة ماريبا الإسبانية، ضمن الاستعداد للموسم الرياضي الجديد، بقيادة المدرب عبد اللطيف الحسيني، الذي تولى قيادة تدريبات الفريق بعد رحيل المدير الفني الروماني ماريوس سوموديكا عن تدريب الليوث.



وخاض الفريق أول مبارياته الودية في معسكر ماريبا، بالفوز على لاس بالماس الإسباني بنتيجة بهدفين مقابل هدف وحيد، فيما يخوض الشباب 3 مباريات جديدة، أمام ريال سرقسطة في 31 يوليو، وألخيسيراس في 5 أغسطس، بينما تقام الودية الرابعة في 10 أغسطس، قبل عودة بعثة الليوث إلى الرياض في اليوم التالي.

ويواصل الفريق استعداداته للموسم الجديد، الذي يشهد مشاركة الشباب في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، كأس خادم الحرمين الشريفين، فضلًا عن مواجهة ناساف الأوزبكي في فبراير المقبل، في دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال آسيا.