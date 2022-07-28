تنظيف شواطئ المانجروف بجزيرة تاروت وإزالة 300 م3 من ملوثاتها

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وأوضحت الأمانة أن المبادرة التي شارك فيها أكثر من 80 متطوعا ومتطوعة تهدف إلى المحافظة على أشجار المانجروف الممتدة على شواطئ محافظة القطيف، وذلك لما لها من فوائد اقتصادية وسياحية وبيئية، والمصدر الغذائي للأسماك والقشريات والطيور، مضيفة أن المبادرة تسهم في تعزيز مفاهيم المسؤولية الاجتماعية، وزيادة الوعي البيئي والمجتمعي في المحافظة على أشجار المانجروف والنظام البيئي بشكل عام.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت أمانة المنطقة الشرقية مبادرة تنظيف شواطئ المانجروف بجزيرة تاروت بالتزامن مع اليوم العالمي لصون النظام الإيكولوجي لغابات المانجروف، نتج عنها إزالة 300 م3 من الأنقاض والملوثات البيئية والبصرية.وأوضحت الأمانة أن المبادرة التي شارك فيها أكثر من 80 متطوعا ومتطوعة تهدف إلى المحافظة على أشجار المانجروف الممتدة على شواطئ محافظة القطيف، وذلك لما لها من فوائد اقتصادية وسياحية وبيئية، والمصدر الغذائي للأسماك والقشريات والطيور، مضيفة أن المبادرة تسهم في تعزيز مفاهيم المسؤولية الاجتماعية، وزيادة الوعي البيئي والمجتمعي في المحافظة على أشجار المانجروف والنظام البيئي بشكل عام.

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