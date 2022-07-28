شكرا لقرائتكم خبر 200 طالب موهوب يتنافسون في البرنامج الإثرائي الأكاديمي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنطلق بعد غد فعاليات برنامج موهبة الإثرائي الأكاديمي، الذي تنظمه مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة» وتستضيفه جامعة الملك سعود بمشاركة 200 طالب موهوب من طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية.

وأوضح رئيس البرنامج الدكتور طلال الحزيمي أن المشاركين في البرنامج سيتلقون مهارات علمية، وأنشطة شخصية، وزيارات ميدانية، يقدمها لهم كوكبة من الكفاءات الأكاديمية المتميزة بجامعة الملك سعود على مدى خمسة عشر يوما.

وبين أن الطلاب سيتلقون خلال هذه الأيام عددا من العلوم من خلال مسارين أساسيين، مسار التدريب العلمي، ومسار المهارات الشخصية تقدمان على يد مدربين أكاديميين متخصصين في تدريب المهارات.

ويأتي برنامج موهبة الإثرائي الأكاديمي استمرارا للتعاون المثمر بين مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة) وجامعة الملك سعود، إذ يهدف البرنامج إلى إثراء المعرفة ورفع الكفاءة والاستعداد وبناء الخبرات العلمية والعملية للطلاب الموهوبين وفق منهجيات عالمية، تسهم في توفير سواعد وطنية تغطي احتياجات التنمية، ولتكون ضمن الكوادر المتميزة ذات الكفاءة العالية في سوق العمل المحلي والعالمي.

المسارات

01 التدريب العلمي لهذا العام ويتضمن تسع وحدات إثرائية، هي:







التشريح



وظائف الأعضاء



الطبية الحيوية



التقنية الحيوية



الأمن السيبراني



علم البيانات والذكاء الاصطناعي



الطاقة المتجددةالهندسة الكهربائية



الهندسة الميكانيكية



الثروات المعدنية والصخرية



02 مسار المهارات الشخصية ويتضمن مهارتين هما: