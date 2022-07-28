شكرا لقرائتكم خبر نجاح فصل التوأم السيامي اليمني «مودة ورحمة» دون مضاعفات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تمكن الفريق الجراحي المختص من فصل التوأم السيامي اليمني «مودة ورحمة» طفلتي عصماء ماجد محمد والانتهاء من العملية بنجاح.

وأوضح المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الطبي والجراحي في عمليات فصل التوائم السيامية الدكتور عبدالله الربيعة، مبديا سعادته لبث بشرى تحقيق الإنجاز رقم 52 الذي يضاف إلى إنجازات المملكة، حيث تحقق خلال هذه العملية بالتحديد عدة إنجازات أولها إفاقة التوأم بعد العملية، حيث يحدث ذلك للمرة الأولى، إضافة إلى أنه لم يحتج التوأم إلى الدم، وهو ما يحدث للمرة الأولى، مبينا أن العملية جرت بيسر وسهولة في جميع مراحلها ولم يحدث أي مضاعفات، والتوأم بصحة جيدة جدا.

ورفع الربيعة باسم الفريق الشكر والتقدير والعرفان إلى خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على هذه المبادرة الإنسانية النبيلة، والدعم الكبير للقطاع الصحي والكوادر الطبية السعودية، مقدما الشكر لزملائه أعضاء الفريق الطبي والجراحي على جهودهم الكبيرة وعطائهم المستمر.

وقدم والد التوأم حذيفة نعمان شكره وامتنانه الجزيل لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على رعايتهما لمثل هذه الأعمال الإنسانية وقيام الفريق الطبي المختص بإجراء عملية فصل التوأم بنجاح، مشيدا بما تقوم به المملكة من أعمال إنسانية كبيرة، عادا المملكة الوطن الثاني لجميع اليمنيين والأم الحاضنة لجميع أبناء الوطن العربي.

وكان الفريق الطبي والجراحي بدأ في عمليات فصل التوائم السيامية وإجراء العملية الجراحية لفصل التوأم السيامي اليمني «مودة ورحمة»، بقيادة المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الدكتور عبدالله الربيعة، وذلك بمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني.

6 مراحل للعملية الجراحية:







التخدير



الإعداد والتجهيز



البدء في عملية الفصل



فصل الكبد والأمعاء



إعادة ترميم الأعضاء



التغطية



الطاقم الطبي:

5 ساعات

الوقت الذي استغرقته:

28 طبيبا وأخصائيا إلى جانب الفنيين وكوادر التمريض