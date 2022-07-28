شكرا لقرائتكم خبر وصول 252 ألف حاج إلى المدينة المنورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وصل إلى المدينة المنورة أمس 10976 حاجا من عدة جنسيات ليبلغ إجمالي الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة بعد الحج 252163 حاجا.

وأوضحت إحصائية وزارة الحج والعمرة لحركة استقبال ومغادرة الحجاج في المدينة المنورة أن مركز الهجرة بالمدينة المنورة استقبل 239756 حاجا، قدموا برا بواسطة الحافلات بعد أدائهم مناسك الحج، فيما استقبل مركز حجاج البر 8165 حاجا، في حين وصل 4133 حاجا إلى المدينة المنورة عبر رحلات قطار الحرمين السريع.

وبحسب الإحصائية غادر 10886 حاجا المدينة المنورة عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي ومركز مراقبة التفويج البري ومركز حجاج البر، بينما بلغ إجمالي الحجاج الذين غادروا المدينة المنورة إلى أوطانهم خلال موسم ما بعد الحج عبر كافة المنافذ 169837 حاجا، فيما بلغ عدد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة 82326 حاجا.

وتضمنت أعمال وكالة وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة خلال موسم حج هذا العام تنفيذ 904 زيارات ميدانية لتقييم مساكن الحجاج في المدينة المنورة، في حين بلغ إجمالي حالات التفويج على السكن التي تمت مباشرتها 2538 عملية تفويج منذ بدء الموسم، بينما بلغ عدد الحجاج الذين تم إرشادهم في مختلف مواقع الخدمة 1133 حاجا، بالإضافة إلى تنفيذ 53 زيارة لتفقد الحالة الصحية لحجاج منومين في مستشفيات المدينة المنورة خلال موسم ما قبل الحج، وتنفيذ 390 زيارة ميدانية لتقييم أداء مقدمي الخدمات للحجاج في مختلف محاور الخدمة.