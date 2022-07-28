ولي العهد يصل قصر الإليزيه للقاء الرئيس “ماكرون”

محمد بن مسعود - الدمام - وصل سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى قصر الإليزيه بالعاصمة الفرنسية باريس، للقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وقال مراسل قناة ” الإخبارية ” عبد الله الرويس، إن هناك العديد من الملفات التي سيناقشها ولي العهد مع ماكرون مساء في قصر الإليزيه.

وأوضح أن أبرز هذه الملفات الحرب الروسية – الأوكرانية وكذلك الملف النووي الإيراني، والذي يمثل هاجس كبير في الدول العربية والخارجية وكذلك على مستوى العالم.

وأشار إلى أنه من المتوقع كذلك مناقشة دور إيران في النزاعات والحروب بالمنطقة ، والتدخل المباشر والغير مباشر ، على سبيل المثال في العراق واليمن ولبنان وسوريا.

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