أكثر من “200” برنامج ترفيهي لليتيمات في دور الإيواء بالرياض

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

نفذت دور الحضانة والتربية والضيافة للفتيات التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال العام الهجري الحالي أكثر من 200 برنامجاً ترفيهياً للمستفيدات من الرعاية داخلها من فئة الأيتام .

تنوعت البرامج مابين أنشطة داخلية وخارجية لتشمل الرحلات للأماكن والمعالم السياحية والتراثية وزيارة المدن الترفيهية والمطاعم والأماكن العامة والمراكز التجارية والأنشطة اليومية الداخلية بالتعاون مع الفرق التطوعية والجهات الخارجية بالإضافة إلى البرامج الترفيهية الموسمية مثل البرامج الصيفية و برامج الأعياد وبقية المناسبات .

يشار إلى أن دور الأيتام في الرياض تشمل ” دار الحضانة الإجتماعية بالرياض ودار الحضانة الإجتماعية ” الربوة” ودار التربية الإجتماعية للبنات و دار الضيافة الإجتماعية ” وجميعها تقدم كافة انواع الرعاية للمستفيدات داخلها بالإضافة إلى خدمة الإيواء.