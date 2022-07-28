اليمن.. تعديل وزارى يشمل تعيين وزير جديد للدفاع وآخر للنفط

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات أجرت الحكومة اليمنية تعديلا وزاريا شمل تعيين وزير جديد للدفاع وآخر للنفط. وقررت الحكومة اليمنية تعين محسن الداعري وزيرًا للدفاع وسعيد الشماسي وزيرًا للنفط.

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