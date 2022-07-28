محمد بن مسعود - الدمام - رست سفينة سورية واقعة تحت طائلة عقوبات أمريكية في ميناء طرابلس بشمال لبنان محملة بشعير وطحين أبلغت السفارة الأوكرانية في بيروت رويترز اليوم الخميس بأن روسيا سرقتها من مخازن أوكرانية.

كانت هذه تفاصيل خبر روسيا متهمة بسرقته.. سفينة سورية تحمل أطناناً من الشعير والطحين ترسو في ميناء طرابلس اللبناني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.