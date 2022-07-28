صاروخ صيني تائه يثير الذعر.. لا يمكن التنبؤ بمكان سقوطه

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

أكدت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، أن بقايا الصاروخ الصيني التائه قد تسقط على الأرض الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أنها تتعقب مسارها لحظة بلحظة.

وكان صاروخ “لونج مارش 5 بي” الذي يزن 23 طنًا أقلع وحمل وحدة مختبر وينتيان من جزيرة هاينان في الساعة 2:22 بعد الظهر بالتوقيت المحلي يوم الأحد الماضي.

وذكرت “سي إن إن” في تقرير لها أن المهمة الأساسية للصاروخ بحمل مختبر وينتيان اكتملت، لكن مكان سقوط بقاياه غير معروف، حيث يُعد في حالة خروج عن السيطرة مع عدم قدرتهم على التنبؤ بمكان هبوطه.

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وبعدما اكتملت مهمته بنجاح، أخذ الصاروخ مسار هبوط خارج عن السيطرة نحو الغلاف الجوي للأرض وليس من الواضح أين سيسقط، وأعلنت القيادة الأمريكية إنها تتبع سقوط الصاروخ الصيني على الأرض.

وأشارت القيادة الأمريكية، إلى أن سرب الدفاع الفضائي الثامن عشر، وهو جزء من الجيش الأمريكي يتتبع عمليات الدخول، وسيوفر تحديثات يومية عن موقع بقايا الصاروخ، موضحة أنه بناء على الظروف الجوية المتغيرة، فإن نقطة دخول الصاروخ إلى الغلاف الجوي للأرض لا يمكن تحديدها إلا في غضون ساعات قبل دخوله.