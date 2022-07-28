اخبار الخليج – حبس آسيويين متهمين بمحاولة تهريب 473 كبسولة مخدرة عبر المطار

محمد بن مسعود - الدمام - صرح رئيس وحدة جرائم المخدرات التابعة لنيابة محافظة المحرق بأن النيابة العامة تلقت ٤ بلاغات من إدارة مكافحة المخدرات بتمكن ضباط الجمارك بمطار البحرين الدولي من ضبط أربع محاولات تهريب لمتهمين من الجنسية الآسيوية وذلك بعد أن ضُبط لديهم على عدد 473 كبسولة تحتوي على مواد مخدرة وذلك بقصد ترويجها والاتجار فيها بالبلاد.
وقد باشرت النيابة العامة التحقيق فور إخطارها بالبلاغات واستجوبت المتهمين الذين اقروا بما نسب إليهم من إتهام وقد أمرت بحبسهم احتياطياً على ذمة التحقيق، وندبت الخبراء المختصين لفحص المضبوطات ولا زالت التحقيقات مستمرة بسماع شهود الواقعة وورود التحريات النهائية وصولاً لتحديد نطاق المسؤولية الجنائية وتمهيداً لتقديم المتهمين ومن يثبت اشتراكه في الجريمة للمحاكمة.
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