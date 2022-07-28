شكرا لقرائتكم خبر تجريف التربة بلا ترخيص يطيح بـ8 مخالفين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



وحثت القوات الخاصة للأمن البيئي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطاحت القوات الخاصة للأمن البيئي بـ8 مخالفين لنظام البيئة، 5 مقيمين من الجنسية الباكستانية، و3 مقيمين من الجنسية اليمنية، لنقلهم الرمال وتجريف التربة دون ترخيص في منطقتي الرياض ومكة المكرمة، باستخدام 10 آليات، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.وحثت القوات الخاصة للأمن البيئي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.

كانت هذه تفاصيل خبر تجريف التربة بلا ترخيص يطيح بـ8 مخالفين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.