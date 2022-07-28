تنبيه من “الأرصاد” لسكان القصيم بشأن طقس الساعات المقبلة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_القصيم

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن تعرض منطقة القصيم لرياح نشطة وسحب رعدية.

وأشار إلى أن المدن المتأثرة بالتنبيه هي كل من: الأسياح، والبدائع، والبكيرية، ووالرس، والشماسية، والبهائية، وبريدة، ورياض الخبراء، وضرية، وعقلة، والصفور، وعنيزة، وعيون الجواء. وتستمر حالة التنبيه حتى الساعة الواحدة من صباح غدٍ الجمعة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى -، أن تكون الفرصة مهيأة لهطول مزيد من الأمطار على منطقة جازان، يصحبها نشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة وجريان السيول وتساقط البرد وتدنٍ في مدى الرؤية، على مدينة جيزان ومحافظات جزر فرسان، والحرث، والعارضة، وفيفا، والداير، والعيدابي، وهروب، وضمد، وصبيا، وأبوعريش، وأحد المسارحة، وصامطة، والطوال، وبيش، والدرب.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 8 مساءً.