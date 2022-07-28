بالفيديو.. تعرّف على أهم الملفات المطروحة في لقاء ولي العهد بالرئيس الفرنسي

محمد بن مسعود - الدمام - قال مراسل قناة ” الإخبارية ” لدى العاصمة الفرنسية “باريس”، عبد الله الرويس، إن هناك العديد من الملفات التي سيناقشها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء اليوم في قصر الإليزيه.
وأوضح أن أبرز هذه الملفات الحرب الروسية – الأوكرانية وكذلك الملف النووي الإيراني، والذي يمثل هاجس كبير في الدول العربية والخارجية وكذلك على مستوى العالم.
وأشار إلى أنه من المتوقع كذلك مناقشة دور إيران في النزاعات والحروب بالمنطقة ، والتدخل المباشر والغير مباشر ، على سبيل المثال في العراق واليمن ولبنان وسوريا.
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