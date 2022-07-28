معهد «BIBF» ينظم جلسات دعم لطلبة البرامج الأكاديمية في الصيرفة والمحاسبة بالتعاون مع بنك البحرين الوطني وبيت التمويل الكويتي

محمد بن مسعود - الدمام - نظّم معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF) برنامج «انطلاق الى الجامعة»، وهو عبارة عن سلسلة من ورش العمل والدورات التدريبية التي تستهدف الطلاب الذين ينضمون إلى مركز الدراسات الأكاديمية في المعهد، مع التركيز على «كيفية النجاح في الجامعة» و «وظائف ومهارات المستقبل».

تم تنفيذ البرنامج بالتعاون مع بنك البحرين الوطني وبيت التمويل الكويتي، اللذين دعما البرنامج بجلسات تحفيزية ومناقشات للخريجين وورش عمل لإلهام الشباب ودفعهم نحو تحقيق أهدافهم. ويهدف هذا البرنامج إلى إعداد الطلاب المقبولين حديثا لمؤهلاتهم في معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF)، وتعريفهم على جوانب مهمة تدعم نجاحهم في رحلتهم نحو المؤهلات التي اختاروها.

حضر الطلاب جلسات مختلفة وتلقوا تعليمات حول الموضوعات التالية: «النجاح في الجامعة» و «وظائف ومهارات المستقبل» و «التحول الرقمي والاتجاهات التقنية»، كما تلقوا نصائح وتوصيات حول أفضل السبل للتعامل مع برامجهم الأكاديمية، وكيفية الاستعداد للدراسة، وكيفية أن يكونوا مسؤولين ومستقلين ومتحفزين.

وشارك في الجلسة ممثلو بنك البحرين الوطني وخريجو معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية؛ خالد المحرقي وأحمد فكري، لمشاركة قصص نجاحهم التحفيزية مع الطلاب. بالإضافة إلى خبرتهم وإنجازاتهم في بنك البحرين الوطني، فقد أكدوا على الدور المهم لمعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية في حياتهم المهنية وكيف مكنهم عملهم الجاد من العثور على عمل في قطاع الأعمال المصرفية.

كما قدم ممثلا بيت التمويل الكويتي محمد جناحي وطلال حساني جلسات تحفيزية لتسليط الضوء على تجربتهما في القطاع المصرفي والتأكيد على أهمية الاجتهاد والإنتاجية. كما أوضحوا أدوارهم ومسؤولياتهم والعوامل التي أدت إلى نجاحهم في هذا القطاع الحيوي.

وتعليقًا على البرنامج، قالت السيدة دانة بوحجي، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والاستدامة في «بنك البحرين الوطني»: ‹يفخر البنك بكفاءاته المحلية ويلتزم بدعم شباب المملكة من خلال توفير الفرص التي تعزز تطورهم الأكاديمي والمهني. ونحن نعمل باستمرار على إنشاء قنوات لتبادل المعرفة تزيد من الوعي من خلال المشاركة الفعالة مع الشباب البحريني. وتؤكد مشاركتنا في هذا الحدث التزامنا بتزويد الخريجين الشباب برؤى متعمقة حول القطاع المالي في المملكة›.

من جانبها، صرحت سارة زين العابدين، رئيس الموارد البشرية في بيت التمويل الكويتي: “نحن فخورون بالانضمام إلى جهودنا مع معهد BIBF في تقديم هذا البرنامج. تنبع مشاركتنا من التزام البنك بتمكين الشباب ورفع كفاءتهم ومعرفتهم وضمان نقل المعرفة والخبرة اللازمة. نؤمن بأن وضع أساس قوي هو عنصر أساسي للكشف عن إمكانيات جديدة وإطلاق العنان لإمكانات المواهب الشابة، وقد استهدفنا من خلال مشاركتنا استكمال المعرفة الأكاديمية للشباب البحريني بالمهارات اللازمة لهم لقيادة المزيد من النمو في هذا المجال وبشكل عام في المملكة «.

هذا وقد أقام بنك البحرين الوطني وبيت التمويل الكويتي أكشاكًا مخصصة في معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية BIBF على مدار اليومين للقاء الطلاب كجزء من التزامهم برعاية قادة المستقبل في المجال حيث قدم ممثلو البنوك الدعم والمشورة التحفيزية للطلاب المسجلين الجدد. كما ساعد ممثلو البنوك المرشحين في فتح حسابات مصرفية شخصية وسلطوا الضوء على طموحات البنك في التحول الرقمي، فضلاً عن فوائد فتح الحسابات مع هذه المؤسسات المالية المرموقة.