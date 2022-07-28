اخبار دوليه – شاهد.. المالكي يتجول حاملاً السلاح داخل المنطقة الخضراء

محمد بن مسعود - الدمام - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية صوراً لرئيس الوزراء العراقي الأسبق رئيس «ائتلاف دولة القانون»، نوري المالكي، حاملاً سلاحه وسط مجموعة من المسلحين داخل المنطقة الخضراء في بغداد.

ونشر آخرون مقاطع مصورة قالوا إنها لعناصر من الحشد الشعبي انتشرت بجوار منزل المالكي، بعد أحداث اقتحام متظاهرين من أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر للبرلمان العراقي.

كذلك أضاف ناشطون أن صور المالكي جاءت بعد انسحاب المتظاهرين من مبنى البرلمان عقب تغريدة من الصدر أمرهم فيها بالانسحاب، قائلاً «عودوا لمنازلكم فقد أرعبتم الفاسدين».

وفي ذات السياق، انتقد المالكي اقتحام أتباع الصدر للمنطقة الخضراء الحكومية ومبنى البرلمان العراقي.

وقال في بيان صحافي «إن دخول المتظاهرين من أية جهة كانوا إلى باحات البرلمان في المنطقة الخضراء والتجاوز على الحماية الأمنية للمنطقة، يعد انتهاكا سافرا لحق التظاهر المشروع».

يذكر أن العلاقة بين الصدر والمالكي توترت مؤخراً بعد انتشار تسريبات صوتية منسوبة إلى رئيس ائتلاف دولة القانون، وقد أثارت ضجة واسعة في الأوساط السياسية والشعبية.